50 ТБ данных на одном DVD — китайцы мощно прокачали оптическую запись

При этом заявленная надежность считывания данных — более 99,99%

Исследователи Шанхайского университета науки и технологий разработали технологию многомерного оптического хранения данных, которая позволяет записывать в одну трехмерную точку сразу 1024 состояния вместо традиционных двух. Таким образом, одна точка может кодировать 10 бит информации.

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В обычной памяти одна ячейка хранит состояние «0» или «1», то есть один бит. Новая технология увеличивает информационную емкость самой точки: она способна различать 1024 градации. Благодаря этому плотность хранения можно повышать без обязательного уменьшения размера точек или простого увеличения количества слоев.

По расчетам исследователей, носитель размером с DVD при нынешней конфигурации системы теоретически сможет вместить примерно 50 ТБ. При этом заявленная надежность считывания превышает 99,99%.

Еще одной особенностью разработки стала однолучевая архитектура. Многие экспериментальные системы высокоплотной оптической памяти используют два лазерных луча, которые необходимо точно совмещать и стабилизировать. Китайские исследователи смогли выполнять запись и чтение с помощью одного луча, что позволяет упростить оптическую систему.

Исследователи считают, что потенциал технологии значительно выше достигнутых сейчас значений плотности записи. Если уменьшить расстояние между слоями с 5 до 1 мкм и увеличить количество различимых состояний до десятков тысяч, теоретическая емкость носителя размером с DVD может достичь около 2,5 ПБ данных.