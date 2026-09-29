Galaxy S27 решили довести до ума ещё до выхода: Samsung запустила разработку ПО для новых флагманов раньше времени

Samsung не хочет «допиливать» Galaxy S27 после релиза — тестирование ПО уже началось

Samsung раньше обычного начала разработку и тестирование программного обеспечения для будущей серии Galaxy S27. По данным инсайдера Ice Universe, руководство компании решило дать инженерам больше времени на оптимизацию смартфонов до их выхода на рынок.

Samsung Galaxy S26 Ultra Источник изображения: Samsung

Дополнительное время планируют использовать для повышения производительности и энергоэффективности, доработки алгоритмов камер, улучшения стабильности системы и устранения небольших программных ошибок.

Samsung также намерена сократить объем доработок, которые обычно приходится выполнять уже после выхода новых флагманов. Сейчас часть проблем обнаруживается только после начала продаж и затем устраняется несколькими последовательными обновлениями. В случае с Galaxy S27 компания хочет выполнить как можно больше этой работы еще до выхода смартфонов.

Более продолжительная подготовка особенно важна для камеры и автономности. Их работа зависит не только от аппаратных компонентов, но и от программных алгоритмов, поэтому дополнительное время на настройку может позволить лучше раскрыть возможности смартфонов.

Ice Universe первым точно рассказал о новом тренде на смартфоны с экранами-водопадами, о чёлке в iPhone X, о новом дизайне iPhone 14 и о 200-мегапиксельном датчике изображения Samsung. Эксклюзивные сведения о новинках ему сливают источники в отделе исследований и разработок южнокорейского гиганта.