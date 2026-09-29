Google назвала дату «смерти» ChromeOS. Хромбуки при этом смогут перейти на Googlebook OS

Компания Google в этом году выводит на рынок новый класс компьютеров — Googlebook. При этом, пусть они и не являются прямой заменой хромбукам, как теперь уже подтверждено, сама ChromeOS будет заменена на Googlebook OS. К слову, теперь версию Android для этих самых гуглбуков компания называет именно так, а кодовое имя, напомним, Aluminium OS.

Так или иначе, на сайте Google указано, что выпуск обновлений для ChromeOS будет прекращён... в середине 2034 года. Да, ОС просуществует ещё очень долго.

Что интересно, компания уточняет, что многие хромбуки смогут обновиться на Googlebook OS, но пока подробностей тут нет.

Важно отметить, что в норме хромбуки имеют 10-летний срок поддержки ОС. Но до отказа от ChromeOS осталось восемь лет, а это значит, что новейшие экземпляры, вышедшие в этом и прошлом году, будут иметь менее чем 10 лет поддержки. Googlebook, к слову, тоже будут иметь поддержку сроком в 10 лет.