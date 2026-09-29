Чтобы продать PS5 Pro настоящим геймерам, а не перекупщикам. Sony запускает в Японии лотерею с парой важных условий

Спрос на PlayStation 5 Pro в преддверии выхода GTA 6 вырос настолько, что консоль буквально почти пропала из многих магазинов, а перекупщики сильно завысили цены. На своём родном рынке Sony на этом фоне решила дать возможность обычным геймерам купить приставку.

Компания запустила лотерею с правом покупки PS5 Pro. Но чтобы перекупщики снова всё не испортили, Sony поставила два важных условия. У покупателя должна быть учётная запись PSN японского региона и наиграно минимум 60 часов на PS5 или PS4 за последние два года.

Условия максимально простые для геймеров и заодно легко отсеивают перекупщиков. Правда, они так же легко отсеивают тех, кто либо вообще ранее не имел консоли Sony, либо, к примеру, имел PS4, но очень давно на ней не играл. Впрочем, во втором случае нужно лишь оперативно наиграть 60 часов в любые игры.

Приём заявок на покупку PS5 Pro в магазинах Sony начнётся 7 октября, а продажи держателям лотерейных билетов стартуют 26 октября. Если количество заявок на покупку PS5 Pro по рекомендованной розничной цене превысит предложение, то потенциальные покупатели будут выбраны путём лотереи. Успешные заявители смогут завершить покупку PS5 Pro по рекомендованной розничной цене до 2 ноября.