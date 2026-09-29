Новые смартфоны не по карману японцам — они всё чаще выбирают подержанные устройства и дольше пользуются своими iPhone

Финансовая нагрузка от покупки смартфона для японца втрое выше, чем для американца

Мобильные телефоны

Резкий рост цен на новые iPhone в Японии заставляет покупателей дольше пользоваться старыми смартфонами и чаще обращать внимание на подержанные устройства. Как сообщает Kyodo News, базовый iPhone 18 Pro в официальной рознице Apple стоит 219 800 иен — почти в 1,8 раза дороже, чем iPhone 13 Pro пять лет назад.

Изображение сгенерировано Gemini
Изображение сгенерировано Gemini
Источник изображения: Gemini

Одной из причин роста цен называют подорожание памяти. На фоне подорожания меняется и поведение покупателей. Одни японцы предпочитают дольше пользоваться уже имеющимися смартфонами, другие переходят на подержанные модели. Японская площадка Mercari отмечает традиционный всплеск продаж б/у iPhone после выхода каждого нового поколения. Так, в октябре 2025 года количество выставленных на продажу моделей предыдущего поколения примерно в пять раз превысило сентябрьский показатель.

В целом японский рынок подержанных смартфонов растет уже несколько лет. По оценке MM Research Institute, в 2025 финансовом году в стране будет продано около 3,6 млн бывших в употреблении смартфонов. Это станет седьмым подряд рекордным результатом. К 2029 финансовому году объем рынка может вырасти до 5 млн устройств.

Аналитики MM Research Institute связывают ситуацию не только с абсолютным ростом цен, но и с их соотношением с доходами населения. По их расчетам, относительная финансовая нагрузка при покупке нового смартфона для японского потребителя примерно втрое выше, чем для американского.

 

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