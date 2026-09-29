AMD покупает себе исследовательскую лабораторию World Labs за 8,2 млрд долларов. Это одна из крупнейших сделок компании

Компания AMD объявила о сделке, которая становится одной из самых крупнейших в её истории. AMD покупает World Labs за 8,2 млрд долларов.

Если не учитывать инфляцию, то это вторая по величине сделка после огромного поглощения Xilinx почти за 50 млрд в 2022 году. Если же инфляцию учесть, то покупка ATI в 2006 году за 5,4 млрд долларов сейчас была бы стоила 8,6 млрд. В любом случае, для AMD новая сделка крайне крупная.

Сделка становится ещё интереснее, если учесть, что World Labs — это не какая-то обычная компания, разрабатывающая или выпускающая что-то. Это исследовательская лаборатория искусственного интеллекта. Фактически AMD купила себе учёных и их наработки в области ИИ.

В пресс-релизе сказано, что опыт World Labs в разработке передовых моделей позволит AMD глубже понять эволюцию рабочих нагрузок и поможет сформировать будущие технологические планы компании. Приобретение продвигает стратегию AMD по предоставлению инфраструктуры ИИ для открытой экосистемы.