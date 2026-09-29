Память GeForce RTX 5070 Ti разогнали до эффективной частоты почти в 40 ГГц

Пользователь Reddit с псевдонимом Sad-Victory-8319 сумел разогнать память видеокарты GeForce RTX 5070 Ti до значения эффективной частоты 39 ГГц.

Автор взял свою Gigabyte Windforce RTX 5070 Ti и воспользовался приложением mvolt+ Extreme, которое позволяет повышать частоты и лимиты мощности свыше стандартных пределов.

Фактически автор просто сдвинул соответствующий ползунок, отвечающий за частоту памяти, добавив 5500 МГц (11 000 МГц эффективной частоты), так что в итоге вместо базовых 28 ГГц получилось 39 ГГц.

Это повысило пропускную способность памяти до впечатляющих 1248 ГБ/с. Дальнейшее повышение частоты приводило к сбоям.

Результат действительно впечатляющий, правда, в итоге в среднем в Cyberpunk 2077 всё это принесло дополнительно примерно 5-6 к/с, что вряд ли имеет смысл с практической точки зрения.