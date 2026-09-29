Умные часы Google Pixel Watch теперь умеют оценивать артериальное давление и факторы инсулинорезистентности

Компания Google начала внедрять обновление для своих умных часов Pixel Watch, которое даёт пользователям информацию об артериальном давлении, дыхании во сне и даже инсулинорезистентности. Всё это доступно для моделей Pixel Watch 3, 4, 5.

Говоря о последнем пункте, нужно сразу отметить, что речь не идёт о глюкометре, определяющем уровень сахара в крови. Google его так и не называет.

Это анализ тенденций инсулинорезистентности, который позволяет отслеживать изменения метаболического здоровья на основе многонедельных физиологических данных без необходимости забора крови. Как именно это работает и какие данные берёт за основу, неизвестно.

Google говорит, что для работы требуется минимум семь дней данных в месяц. Также известно, что функция использует крупнейшую базовую модель данных Google, которая была предварительно обучена на основе более чем 1 трлн минут данных от 5 млн пользователей, давших согласие на участие в исследовании.

Артериальное давление часы также напрямую измерять не умеют. Фукнция работает путем пассивного измерения пульса и двигательной активности в течение месяца. Она предназначена для раннего выявления устойчивых повышенных показателей сердечно-сосудистой системы. В обоих случаях речь, видимо, о связи тех данных, которые часы могут напрямую получать посредством своих датчиков, и конкретных заболеваний, обнаруженная на большой выборке пользователей.

Что касается сна, тут всё проще: часы просто будут более подробно отслеживать не только сам сон, но и дыхание пользователя во сне. Это важно, к примеру, для обнаружения апноэ сна.