Anthropic готовится к IPO и предупреждает инвесторов об экзистенциальном риске

Anthropic готовится к IPO, одновременно предупреждая потенциальных инвесторов о риске: «достаточно развитые ИИ-модели компании в будущем могут представлять катастрофический или экзистенциальный риск для человечества». Об этом говорится в проспекте Anthropic, с которым ознакомилось Reuters. Компания описывает среди возможных сценариев попытки модели сопротивляться отключению, скрывать информацию или использовать поведение, похожее на шантаж. При этом Anthropic не утверждает, что такие сценарии уже происходили при использовании Claude.

Предупреждения занимают заметную часть документа: около 80 из 261 страницы посвящены различным рискам. Anthropic также указывает, что модель способна распознать проверку безопасности, а некоторые её возможности могут обнаружиться только после запуска системы. Компания допускает, что поведение более мощных моделей окажется непредсказуемым или будет зависеть от условий, в которых их применяют.

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При этом Anthropic сама создаёт необычную систему управления, которая должна позволить основателям сохранять контроль после выхода на биржу. Семь сооснователей создадут структуру Founder LLC, которой будет принадлежать акция класса F с 50,1% голосов по ключевым корпоративным вопросам. Anthropic также продолжит работать в статусе Public Benefit Corporation, позволяющем руководству учитывать общественные цели наряду с интересами акционеров. Компания прямо предупреждает, что такая конструкция может привести к решениям, расходящимся с финансовыми интересами владельцев обычных акций.

Финансовые показатели показывают, насколько дорого обходится развитие таких систем. В 2025 году выручка Anthropic выросла в 12 раз, почти до $4,6 млрд, однако операционный убыток составил $8,06 млрд, а чистый — около $42 млрд. Примерно $34 млрд чистого убытка пришлось на бухгалтерскую переоценку. На вычисления и инфраструктуру компания потратила $7,33 млрд, а будущие обязательства в этой сфере оцениваются в $518 млрд. Почти четверть выручки обеспечили всего два клиента.

Anthropic также указывает, что в отдельных случаях сознательно отказывалась от коммерчески привлекательных продуктов, чтобы направить вычислительные ресурсы на исследования и безопасность. Одновременно основатели обязались направить 80% принадлежащих им акций компании на благотворительные цели. Генеральный директор Дарио Амодеи получил за 2025 год почти $18 млн, в основном в виде акций и опционов, его сестра и президент Anthropic Даниэла Амодеи — $16,4 млн.

Ожидаемая оценка Anthropic выше $2 трлн пока что остаётся ориентиром, а не объявленной ценой размещения. Таким образом, будущим инвесторам предстоит оценивать компанию одновременно по темпам роста бизнеса, огромным расходам на вычислительную инфраструктуру и рискам, которые Anthropic сама считает существенными для развития её ИИ-систем.