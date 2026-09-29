В России создали неубиваемый смартфон на отечественном процессоре «Гиперком-У»

Также создан российский планшет на «Гиперком-У», он выдерживает температуры от -30 до 60 °C и защищен в соответствии со степенью IP68

Российская «АИСА ИТ-Сервис» представила предсерийные образцы защищенных промышленного смартфона и планшета на отечественном процессоре К1892ВМ21Я «Гиперком-У», разработанном НПЦ «ЭЛВИС». Оба устройства работают под управлением российской ОС «Аврора» и предназначены прежде всего для предприятий с критической информационной инфраструктурой.

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Новинки рассчитаны на работу в промышленности и сложных климатических условиях. Среди потенциальных заказчиков — предприятия нефтегазовой и добывающей отраслей, энергетики и транспорта, а также МВД, МЧС и другие экстренные службы.

Промышленный смартфон оснащен встроенными сканерами одномерных и двумерных штрихкодов. Он рассчитан на работу при температуре от -20 до 50 °C и влажности до 95%. С его помощью можно редактировать и подписывать документы квалифицированной электронной подписью, централизованно устанавливать обновления и подключать устройство к корпоративным ИТ-системам.

Планшет получил 10-дюймовый экран и рассчитан более чем на пять лет эксплуатации. Он работает при температуре от -30 до 60 °C и оснащен интерфейсами Ethernet, RS-232 и USB. Емкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч. В комплекте предусмотрен стилус, а для работы в поле — нагрудное крепление и держатель на руку.

Оба устройства защищены в соответствии со степенью IP68. Производитель также заявляет повышенную герметичность и ударопрочность, благодаря которым электроника должна выдерживать эксплуатацию на промышленных объектах и в полевых условиях.

За беспроводную связь отвечают модули разработки российского НИИМА «Прогресс». Программной основой устройств стала ОС «Аврора», рассчитанная на корпоративное использование и централизованное управление парком техники. В 2026 году для нее ожидается обновление до версии 5.2.2.

На данный момент смартфон и планшет существуют только в виде предсерийных образцов. Следующий этап — переход к серийному производству и внедрение устройств на предприятиях. Стоимость новинок, точные сроки начала массового выпуска и будущие объемы поставок пока не раскрываются.