Новейший экран Samsung 2К 165 Гц, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, камера Sony, 8400 мА·ч, 100 Вт, IP69. Представлен «Монстр внутри» — iQOO 16

Он набирает 5,5 млн баллов в AnTuTu

iQOO официально представила в Китае флагманский iQOO 16. Это одна из первых моделей на базе новой SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Цена — от 6000 юаней (895 долларов). В AnTuTu смартфон набирает 5,574 млн баллов.

iQOO 16 оснащен 6,85-дюймовым экраном Samsung Everest с новым материалом M16 и технологией 2K LEAD 2.0 (предполагается, что экран на базе того же материала получит будущий Samsung Galaxy S27 Ultra). Заявлена глобальная пиковая яркость до 2800 нит и локальная до 10 000 нит. Частота обновления составляет 165 Гц. Частота регулировки ШИМ составляет 3300 Гц. Поверх дисплея нанесено антибликовое покрытие, каждый экран проходит индивидуальную калибровку яркости и цветопередачи.

Смартфон получил испарительную камеру площадью 8500 мм² и три слоя теплопроводящего графита суммарной площадью 29 453 мм². Емкость аккумулятора составила 8400 мАч, поддерживает 100-ваттная зарядка.

Основная камера устройства — с 50-мегапиксельным сенсором Sony оптического формата 1/1,3 дюйма. Перископическая камера — тоже с 50-мегапиксельным сенсором Sony.

iQOO 16 стал первым смартфоном бренда с OriginOS 7. Система позволяет одновременно отображать до пяти приложений и получила расширенные ИИ-функции для создания персональных виджетов, напоминаний и инструментов.