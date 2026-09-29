«Я ваш сосед»: мошенники пугают жильцов «подозрительным мужчиной» у двери

Злоумышленники рассылают персонализированные сообщения в мессенджерах и под видом соседей предупреждают о неизвестном человеке, якобы снимающем происходящее возле квартиры на камеру.

По данным «Лаборатории Касперского», мошенники обращаются к получателю по имени и называют номер его квартиры. Затем они предлагают посмотреть видео с подозрительным мужчиной и отправляют ссылку. На открывшейся странице пользователя просят авторизоваться для просмотра записи. После этого появляется сообщение о якобы входе в аккаунт на портале госуслуг и номер телефона «горячей линии».

Таким образом, жертву пытаются заставить самостоятельно позвонить злоумышленникам. После разговора они могут продолжить сценарий и убедить человека перевести деньги на так называемый безопасный счёт или выполнить другие действия.

Эксперты отмечают, что похожие схемы ранее применялись для распространения мобильного трояна Mamont. Пользователю предлагали открыть видео или документ, а для этого — установить специальное приложение, под видом которого скрывалось вредоносное ПО.

Специалисты советуют с осторожностью относиться к неожиданным сообщениям от незнакомцев, особенно если они содержат тревожную историю и призывают перейти по ссылке или открыть файл. Знание отправителем имени и номера квартиры не подтверждает его личность.