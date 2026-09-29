Отказались от денег: Google открыла бесплатный доступ к Skills для пользователей Gemini

Инструмент заменит Gems, которые компания планирует автоматически перенести в новый формат в ноябре 2026 года

Компания Google открыла доступ к функции Skills для пользователей бесплатной версии Gemini. Ранее этот инструмент был доступен только подписчикам Pro и Ultra.

Skills предназначены для настройки собственных инструкций, которые можно применять к запросам в Gemini. По возможностям они во многом повторяют Gems, однако использовать их можно непосредственно из основного чата. Для вызова нужной настройки достаточно ввести символ «/» и выбрать соответствующую команду.

Изменения связаны с предстоящим отказом Google от Gems. Компания уведомила пользователей, что 17 ноября 2026 года созданные ими Gems будут автоматически преобразованы в Skills. Ранее в документации Google указывалось, что новый инструмент предназначен только для подписчиков платных тарифов, но это ограничение, судя по всему, сняли.

Создавать Skills пользователи бесплатных аккаунтов могут через специальный раздел Gemini. При этом до ноябрьского перехода Gems продолжат работать в прежнем виде. После автоматической конвертации пользователи смогут обращаться к сохранённым настройкам через команду «/» в чате.