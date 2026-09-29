Связь в 47 странах: Opera встроила бесплатную eSIM в браузер для Android

Компания Opera Software добавила в мобильный браузер для Android функциональность бесплатной eSIM, которая даёт 3 ГБ мобильного интернета. Она обеспечивает подключение к сети в 47 странах и может использоваться для выхода в интернет не только через браузер, но и через другие приложения смартфона.

Настройка eSIM выполняется непосредственно в Opera, при этом менять физическую SIM-карту при поездках за границу не требуется. Отметим, что доступный пакет на 3 ГБ действует только в течение трёх дней после активации. После его окончания пользователи могут подключить платные пакеты объёмом 3, 5 или 10 ГБ, стоимость которых зависит от страны пребывания.

Бесплатный трафик пока доступен только пользователям из США, Великобритании, Германии, Франции, ОАЭ, Бразилии, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Польши. При этом сама eSIM работает, в частности, в Таиланде, Малайзии и Сингапуре.

Для использования сервиса требуется устройство с Android 10 или новее, поддержкой eSIM и без контрактной привязки к оператору. В Opera пока не сообщили о планах выпуска аналогичной возможности для iOS.