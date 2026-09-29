AMD выкатила новые процессоры EPYC 9006: 8 ядер за $700, 256 ядер за $15 000

AMD раскрыла цены на серверные процессоры EPYC 9006 поколения Venice, построенные на архитектуре Zen 6. Линейка включает модели от 8 до 256 ядер стоимостью от $700 до $14 904. Процессоры предназначены для серверов, облачной инфраструктуры и высокопроизводительных вычислительных систем.

Флагманом стал EPYC 9996 с 256 ядрами и 512 потоками. Он работает на частоте от 2,55 до 4,1 ГГц, оснащен 1 ГБ кэш-памяти L3 и имеет TDP 600 Вт. При цене $14 904 стоимость одного ядра составляет около $58, что заметно ниже показателя некоторых младших моделей серии.

AMD разделила Venice на две основные платформы. Флагманская SP7 рассчитана на максимальную пропускную способность памяти и поддерживает до 16 каналов DDR5, а также 96 линий PCIe 6.0. Процессоры для SP7 получили от 64 до 256 ядер и TDP до 600 Вт.

Более доступная платформа SP8 поддерживает восемь каналов памяти и не поддерживает MRDIMM, зато предлагает 128 линий PCIe 6.0. Линейка здесь значительно шире: от 8-ядерного EPYC 9016 за $700 до 128-ядерного EPYC 9746 за $11 679. TDP моделей составляет от 130 до 400 Вт.

Отдельную группу составляют процессоры с индексом F — у них более высокие тактовые частоты. Например, 96-ядерный EPYC 9686F и 64-ядерный EPYC 9586F способны достигать 5 ГГц. За такую частоту приходится платить не только более высокой ценой, но и энергопотреблением: 64-ядерный 9586F стоит $9701 и имеет TDP 500 Вт. Для сравнения, 96-ядерный EPYC 9656 стоит $9713 при более низком TDP.

Указанные цены AMD рассчитаны для партий от 1000 процессоров, поэтому они не обязательно будут соответствовать стоимости отдельных CPU у поставщиков серверного оборудования.