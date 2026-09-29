Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 Plus и Galaxy S26 Ultra получили второе важное обновление за пару часов

Samsung начала распространять октябрьское обновление безопасности для смартфонов Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra всего через несколько часов после глобального запуска стабильной One UI 9.0 на базе Android 17.

Первыми новый патч начали получать владельцы Galaxy S26 в Европе. Для Samsung это несколько необычно: обновления компания нередко сначала выпускает на домашнем рынке Южной Кореи, а потом уже в других странах. На этот раз все наоборот.

Размер обновления составляет около 544 МБ, версия прошивки — S94xBXXS4BZIG. Основное изменение — установка пакета безопасности Android за октябрь 2026 года.

Samsung пока не опубликовала подробный бюллетень безопасности, поэтому точное количество исправленных уязвимостей и их критичность неизвестны. Подробности должны появиться позднее.

Распространение обновления проходит поэтапно, поэтому октябрьский патч появится на смартфонах Galaxy S26 в разных регионах в разное время.