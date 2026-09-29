Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 Plus и Galaxy S26 Ultra получили второе важное обновление за пару часов
Вслед за One UI 9.0 Samsung выкатила октябрьский патч безопасности
Samsung начала распространять октябрьское обновление безопасности для смартфонов Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra всего через несколько часов после глобального запуска стабильной One UI 9.0 на базе Android 17.
Первыми новый патч начали получать владельцы Galaxy S26 в Европе. Для Samsung это несколько необычно: обновления компания нередко сначала выпускает на домашнем рынке Южной Кореи, а потом уже в других странах. На этот раз все наоборот.
Размер обновления составляет около 544 МБ, версия прошивки — S94xBXXS4BZIG. Основное изменение — установка пакета безопасности Android за октябрь 2026 года.
Samsung пока не опубликовала подробный бюллетень безопасности, поэтому точное количество исправленных уязвимостей и их критичность неизвестны. Подробности должны появиться позднее.
Распространение обновления проходит поэтапно, поэтому октябрьский патч появится на смартфонах Galaxy S26 в разных регионах в разное время.
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