Собственные камеры Huawei Mate 90 Pro Max отдыхают, когда работает огромная внешняя с 1-дюймовым сенсором: её показали в работе

Модуль представляет собой самостоятельную фотосистему с собственным сенсором и оптикой

Huawei Mate 90 Pro Max получит внешнюю камеру, которая фактически является отдельной полноценной системой съемки, о чем уже сообщалось ранее, но теперь появилось видео системы за работой.

Модуль оснащен собственным 1-дюймовым сенсором, объективом с фокусным расстоянием 24–240 мм, 10-кратным оптическим и 100-кратным цифровым зумом.

Камера крепится непосредственно к блоку камер смартфона, однако встроенные камеры Mate 90 Pro Max в съемке не участвуют. Основная задача смартфона — обеспечить крепление модуля, а также выступать в роли дисплея, операционной системы и вычислительной платформы. Управление внешней камерой осуществляется через экран и штатное приложение камеры.

Главное отличие от традиционных теленасадок заключается в полной автономности модуля: от сенсора до объектива он представляет собой самостоятельную фотосистему. Теоретически такую камеру можно адаптировать и для других смартфонов при наличии подходящего крепления и интерфейса подключения.

Непосредственно перед анонсом смартфонов семейства Huawei Mate 90 появились качественные официальные изображения новинки.

Компания Huawei представит серию Mate 90 1 октября в 10:00 по пекинскому времени, а уже в 12:08 того же дня начнутся продажи смартфонов.