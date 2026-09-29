В России снова понадобились стационарные телефоны: госкомпании резко увеличили закупки обычных телефонов на фоне блокировок мобильной связи

Российские компании с государственным участием резко увеличили закупки стационарных телефонных аппаратов. За январь–август 2026 года на них было потрачено около 118 млн рублей — более чем в три раза больше, чем за тот же период 2025 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «РТС-Тендер».

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При этом количество закупочных процедур выросло значительно слабее. По данным «Контур.Закупок», за восемь месяцев было проведено 3595 тендеров — на 12,5% больше год к году. Таким образом, рост расходов связан не только с увеличением числа закупок, но и с их масштабом и составом.

Почти весь объем пришелся на компании с государственным участием. Они закупили стационарные телефоны примерно на 116 млн рублей — в четыре раза больше прошлогоднего показателя.

Рост интереса к фиксированной связи с двумя основными причинами. Первая — периодические ограничения мобильной связи и интернета, на фоне которых стационарный телефон может использоваться как независимый и более предсказуемый канал коммуникации.

Вторая причина — требования к корпоративной связи на объектах критической информационной инфраструктуры. Стационарные системы позволяют централизованно управлять коммуникациями, разграничивать права доступа, записывать разговоры и интегрировать телефонию с диспетчерскими и внутренними информационными системами.

При этом речь не обязательно идет о возвращении к классической аналоговой телефонии. Современные стационарные аппараты могут работать в составе корпоративных IP-систем и защищенных внутренних сетей. Поэтому рост закупок специалисты связывают скорее с повышением спроса на надежные и контролируемые каналы связи, чем с отказом от мобильных технологий.

Похожую тенденцию ранее отмечал «Ростелеком». Весной 2026 года глава компании Михаил Осеевский сообщил о росте числа обращений частных клиентов за установкой домашних телефонов и назвал фиксированную линию резервным средством связи.

На международном фоне российская ситуация выглядит необычно. Например, летом 2026 года в Финляндии прекратила работу последняя крупная традиционная проводная телефонная сеть. В России же фиксированная телефония, напротив, получает дополнительный спрос — прежде всего как резервная и корпоративная инфраструктура.