Получается, в России дешевле или нет? 200-мегапиксельная камера Zeiss нового поколения, внешний экран, 8000 мА·ч, 90 Вт и Dimensity 9600 Pro: камерофон Vivo X500 Pro Max поступил в продажу в Китае

В Китае цена стартует от 7000 юаней или 88,5 тыс. рублей

Компания Vivo начала продажи в Китае флагманского смартфона X500 Pro Max, оснащенного 6,85-дюймовым LTPO OLED-дисплеем BOE Q11 Zeiss Master Color Screen с разрешением 2K.

За производительность отвечает новая 2-нм однокристальная система Dimensity 9600 Pro, объем оперативной памяти достигает 16 ГБ, а емкость аккумулятора составляет 8000 мА•ч с поддержкой 90-ваттной зарядки.

Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор размером 1/1,28 дюйма с технологией LOFIC, стабилизацией и объективом 24 мм f/1.6. Главным модулем системы стал 200-мегапиксельный телевик формата 1/1,4 дюйма с фокусным расстоянием 85 мм, диафрагмой f/2.7 и стабилизацией. С фирменными оптическими телеконвертерами его фокусное расстояние увеличивается до 200 или 400 мм. Также установлен 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль 15 мм f/2.0.

В комплект входят 90-ваттный адаптер, кабель USB-A — USB-C и защитный чехол. Отдельно предлагается Creator Kit из 18 аксессуаров: телеконвертеры с увеличением 2,35x и 4,7x, рукоятка управления, чехлы, ремешки, крепления для штатива и адаптеры фильтров.

Еще одной особенностью Vivo X500 Pro Max стал отдельный Preview-экран с тремя кнопками. Он подключается к смартфону по Bluetooth, позволяет управлять камерой и сохраняет работоспособность даже при заблокированном устройстве.

В Китае цена стартует от 7000 юаней или 88,5 тыс. рублей за версию с 12/256 ГБ памяти. Напомним, предзаказы уже принимают и в России, причем данная версия стоит от 84 тыс. рублей, хотя пользователи подозревают, что столько привлекательная цена в конечном итоге может увеличиться за счёт таможенных или других сборов.