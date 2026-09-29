«Т-Банк» установил в Московском планетарии космический банкомат «Ракета»

Он доступен для финансовых операций клиентам любых банков

Команда «Т-Банка» представила тематический банкомат «Ракета», стилизованный под советскую ракету-носитель «Восток». Устройство установили в Московском планетарии накануне Всемирной недели космоса, которая пройдет с 4 по 10 октября.

Корпус банкомата получил вытянутую форму с сужением кверху и четырьмя светящимися боковыми элементами. На двух светодиодных экранах отображается анимация на космическую тематику. По замыслу разработчиков, внешний вид устройства отсылает к ракете, использовавшейся для запуска корабля с Юрием Гагариным 12 апреля 1961 года.

«Ракета» позволяет клиентам любых банков снимать и вносить наличные с помощью бесконтактных карт, смартфонов и QR-кодов.

Новый банкомат стал частью серии тематических устройств «Т-Банка». Ранее компания выпускала модели в хоккейном стиле, в форме пули, а также арт-банкоматы с изображениями произведений известных художников. Сеть «Т-Банка» насчитывает более 13 тыс. банкоматов по всей России.