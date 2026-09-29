6,36-дюймовый LTPO-дисплей 144 Гц, супертелеобъектив Zeiss APO и аккумулятор на 6510 мА•ч. Vivo X500 Pro поступил в продажу в Китае

Первый смартфон с Dimensity 9600 Pro и динамическим диапазоном 17 EV

Компания Vivo начала продажи смартфона X500 Pro в Китае. Новинка стала первым в мире устройством на флагманской однокристальной системе Dimensity 9600 Pro.

Цена начинается с 6499 юаней. За эту сумму предлагается версия с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, топовая конфигурация с 16 ГБ + 1 ТБ стоит 8999 юаней.

Источник изображения: ithome // Vivo

Основная камера Zeiss Ultra Dynamic получила технологию VCS 4.0 и покрытие Zeiss T*. Смартфон также стал первым устройством с сенсором BlueTouch 900, обеспечивающим динамический диапазон до 17 EV. В составе камеры используется супертелеобъектив Zeiss APO с сенсором Blueprint x Sony LYTIA 610 и фокусным расстоянием 85 мм.

Vivo X500 Pro оснащен 6,36-дюймовым экраном на люминесцентном материале Q11 от BOE. LTPO 8T поддерживает адаптивную частоту до 144 Гц, минимальную аппаратную яркость 1 нит, Dolby Vision, HDR10+ и круговую поляризацию света 2.0.

Смартфон выпускается в четырех цветах и получил аккумулятор емкостью 6510 мА•ч с поддержкой проводной зарядки 90 Вт и беспроводной 40 Вт.