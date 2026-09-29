128 Кбит/с — это нормально. ФАС не признала рекламой информацию о безлимитном интернете в роуминге «Вымпелкома», «МегаФона», МТС и «Т2 Мобайл»

Федеральная антимонопольная служба не признала рекламой информацию о «безлимитном интернете» и доступе «без ограничений» в международном роуминге на официальных сайтах крупнейших российских операторов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ ФАС Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров.

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Поводом для обращения стали услуги «Вымпелкома», «МегаФона», МТС и «Т2 Мобайл». Операторы используют формулировку «безлимитный», хотя объем трафика на максимальной скорости ограничен. После его исчерпания скорость может снижаться до 128–512 Кбит/с, а в некоторых случаях для ее восстановления требуется приобрести дополнительный пакет.

Авторы жалобы считают, что такая формулировка способна вводить абонентов в заблуждение. Интернет после исчерпания скоростного пакета действительно продолжает работать, однако при скорости 128 Кбит/с просмотр видео, загрузка крупных файлов и использование некоторых сайтов становятся значительно сложнее.

ФАС при этом сочла информацию на официальных сайтах операторов описанием услуг, а не рекламой. Поэтому в рамках рассмотренного обращения служба фактически не оценивала правомерность использования самого термина «безлимитный». Ассоциация с такой трактовкой не согласилась и намерена добиваться дополнительной проверки.

Операторы объясняют использование этого термина отсутствием ограничения на общий объем переданных данных. После исчерпания скоростного пакета интернет не отключается, а дополнительная плата за дальнейший трафик не взимается — ограничивается только скорость. Условия ее снижения, по словам компаний, указаны в описании тарифов и опций.

В «Т2 Мобайл», например, считают скорость 128 Кбит/с достаточной для мессенджеров и социальных сетей и поэтому называют использование термина «безлимитный» оправданным. В «МегаФоне» отмечают, что снижение скорости после определенного объема трафика является распространенной практикой на рынке.

При этом юридический вопрос остается открытым. Как отмечает опрошенный «Коммерсантом» эксперт, обращение касалось не только описаний услуг на сайтах операторов, но и баннеров, промоматериалов, поисковой рекламы, SMS и push-уведомлений. Такие сообщения уже могут иметь признаки рекламы и потребовать отдельной оценки ФАС.