USB-A и USB-C, скорость до 400 МБ/с и работа при температуре от 0 до 50 °C. Представлены флеш-накопители Lexar JumpDrive A40E и C40E
Новые модели получили металлический корпус, три варианта емкости и интерфейсы USB-A и USB-C.
Компания Lexar представила флеш-накопители JumpDrive A40E и C40E с интерфейсами USB-A и USB-C соответственно.
Оба устройства выполнены в округлых металлических корпусах и оснащены креплением для брелока на задней панели.
Накопители используют стандарт USB 3.2 Gen 1 с пропускной способностью до 5 Гбит/с. Пользователям доступны версии на 64, 128 и 256 ГБ, а максимальная скорость последовательного чтения достигает 400 МБ/с.
JumpDrive A40E и C40E рассчитаны на работу при температуре от 0 до 50 °C.
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