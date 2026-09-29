USB-A и USB-C, скорость до 400 МБ/с и работа при температуре от 0 до 50 °C. Представлены флеш-накопители Lexar JumpDrive A40E и C40E

Новые модели получили металлический корпус, три варианта емкости и интерфейсы USB-A и USB-C.

Компания Lexar представила флеш-накопители JumpDrive A40E и C40E с интерфейсами USB-A и USB-C соответственно.

Оба устройства выполнены в округлых металлических корпусах и оснащены креплением для брелока на задней панели.

Накопители используют стандарт USB 3.2 Gen 1 с пропускной способностью до 5 Гбит/с. Пользователям доступны версии на 64, 128 и 256 ГБ, а максимальная скорость последовательного чтения достигает 400 МБ/с.

JumpDrive A40E и C40E рассчитаны на работу при температуре от 0 до 50 °C.