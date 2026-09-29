4К, «ГигаЧат» и облачный гейминг: Сбер представил игровой SberBox Max

Можно подключить к телевизору и играть на большом экране

Телевизоры и проекторыСберSberDevices

Команда Сбера представила лимитированную версию медиацентра SberBox Max для облачных игр. Устройство показали 29 сентября 2026 года на Московском стартап-саммите. В комплект входит геймпад со встроенной нейросетью «ГигаЧат», которая позволяет управлять интерфейсом приставки голосовыми командами.

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Источник изображения: Сбер/SberDevices

Контроллер рассчитан на работу с SberBox Max и другими устройствами экосистемы Сбера. По данным компании, он обеспечивает быстрое подключение и способен работать до 10 часов без подзарядки.

В новой версии медиацентра появился игровой лаунчер с быстрым доступом к облачному геймингу VK Play. Игры распределены по жанрам, включая экшены, гонки и шутеры. Покупателям также предоставляется 10 часов игрового времени. Обложки и превью разделов созданы с помощью «ГигаЧата».

Помимо игр, SberBox Max сохраняет возможности медиаплеера: повышает качество видео с низким разрешением, предлагает фильмы на основе предпочтений пользователя и выполняет поиск контента сразу в нескольких приложениях. «ГигаЧат» также может помочь найти фильм по описанию, если пользователь не помнит его название.

Медиацентр SberBox Max Gaming с геймпадом доступен для заказа по цене 13 тысяч рублей.

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