Карманный Wi-Fi 6 и внешний аккумулятор 10 000 мА•ч в одном устройстве за $15. ZTE U15L поступил в продажу в Китае

Компактное устройство одновременно раздает интернет и работает как внешний аккумулятор для смартфонов и планшетов.

Компания ZTE начала продажи портативного Wi-Fi-устройства U15L, совмещающего функции роутера и внешнего аккумулятора. Устройство весит около 233 г и оснащено батареей емкостью 10 000 мА•ч. Подключение к интернету и зарядка подключенного устройства могут работать одновременно.

Источник изображения: ithome // ZTE

U15L поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт, а также протоколы PD 2.0 и PD 3.0. Производитель заявляет до 26 часов непрерывной работы и до 51 дня в режиме ожидания. Аккумулятор прошел сертификацию 3C и соответствует требованиям для перевозки на борту самолета.

За беспроводное подключение отвечает Wi-Fi 6 с одновременной работой до 16 устройств. Технология OFDMA используется для распределения сетевого трафика. Кроме того, U15L поддерживает несколько eSIM-карт и позволяет переключаться между ними без установки внешней SIM-карты.

Новинка стоит 99 юаней или 15 долларов в Китае.