Космонавты выяснили, как невесомость «путает» мозг

Космонавты провели на МКС эксперимент «Виртуал», рассказали в Роскосмосе. Этот эксперимент помогает узнать, как невесомость влияет на вестибулярный аппарат и зрительное слежение человека.

Космонавт Роскосмоса Анна Кикина Источник изображения: Роскосмос

Специалисты отмечают, что в условиях невесомости нарушается привычное взаимодействие сигналов от разных органов чувств. Из‑за этого у космонавтов может появиться дезориентация, иллюзии положения тела в пространстве и так называемая «космическая болезнь движения». Фактически, в невесомости отключается часть вестибулярного аппарата, и мозг человека перестаёт понимать, где верх, а где низ. Сейчас в программу подготовки космонавтов входят усиленные вестибулярные тренировки для адаптации к невесомости.

В ходе эксперимента «Виртуал» космонавт в VR‑очках отслеживает глазами движение небольшой метки на экране. Движение может быть плавным или скачкообразным, в разных направлениях и сопровождаться визуальными помехами. Специальные датчики на лице регистрируют фактическое движение глаз. Данные собираются до, во время и после длительного космического полёта для последующего анализа, рассказали в Роскосмосе.