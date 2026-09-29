TCL бросила вызов Samsung: представлены телевизоры толщиной всего 2,8 см

Новые модели A300L и A400U получили матовые экраны, галерею произведений искусства и крепление вплотную к стене.

Компания TCL представила серию Designer на базе Google TV, ориентированную на пользователей, которые хотят интегрировать телевизор в интерьер.

Линейка A300L и A400U получила корпус толщиной всего 2,8 см, встроенную художественную галерею и матовые антибликовые экраны, позволяющие использовать телевизор в качестве цифровой картины.

Модель A300L оснащается 4K QLED-панелью с ультраматовым покрытием и комплектуется магнитной сменной рамкой. Пользователь может менять ее цвет в соответствии с интерьером. Телевизор доступен с диагоналями 55, 65 и 75 дюймов, а 85-дюймовая версия должна выйти позднее.

A400U представляет собой более продвинутую модель с 4K QD-Mini LED-панелью, повышенной контрастностью и более точной системой локального затемнения. При этом телевизор сохраняет тонкий корпус и возможность установки вплотную к стене. Для A400U предусмотрены диагонали 55, 65, 75 и 85 дюймов.

Серию Designer вполне может конкурировать на рынке с похожей линейкой Samsung The Frame. В магазине Best Buy базовая версия телевизоров серии стоит от $900.