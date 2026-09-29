«Это вершина мобильной фотосъемки птиц, сложность просто зашкаливает». Как снимает Honor Magic 9 Pro Max с 500-мм объективом

В Сети появились фотографии, которые сняты на Honor Magic 9 Pro Max. Автор публикации, который работает в команде Honor Imaging, назвал смартфон «портативной кинокамерой» и отметил высокие возможности его системы камер.

Особое внимание он уделил нескольким снимкам, сделанным с дополнительным внешним объективом с фокусным расстоянием 500 мм. По словам автора, эти кадры не вошли в презентацию, но оказались настолько удачными, что он решил опубликовать их отдельно.

Основной акцент сделан на съемке птиц, где большое фокусное расстояние позволяет получать крупные планы с удаленной позиции.

На самом деле, если позволяют условия, я бы посоветовал приобрести комплект для фотосъемки. Прилагаю несколько снимков, сделанных на 500-мм объектив, которые не были показаны на презентации, но которые, на мой взгляд, великолепны. Я считаю, что это вершина мобильной фотосъемки птиц, сложность просто зашкаливает. Cyberverse

Ранее Honor представила Magic 9 Pro Max, сделав особый акцент на автономности и мобильной съемке.