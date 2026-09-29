200 Гбит/с и никаких «узких мест»: в России создали коммуникационную систему для высокопроизводительных вычислений

Специалисты Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ, входящего в «Росатом», завершили разработку отечественной высокоскоростной коммуникационной системы для суперкомпьютеров, центров обработки данных и ИИ-платформ. Номинальная скорость передачи данных достигает 200 Гбит/с, а пиковая пропускная способность — 300 Гбит/с.

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В основе решения лежит отечественная специализированная микросхема. Для нее разработали контроллер PCI Express 3.0 x16, высокоскоростные приемопередатчики с пропускной способностью до 25 Гбит/с на линию и коммутатор. Технология GPU Direct позволяет обмениваться данными непосредственно между GPU и памятью, минуя центральный процессор. Это особенно важно для распределенного обучения нейросетей и больших языковых моделей, где скорость обмена между ускорителями напрямую влияет на производительность всего кластера. Система также поддерживает удаленный прямой доступ к памяти, который снижает задержки и нагрузку на CPU.

Разработку планируют применять в суперкомпьютерных кластерах и ЦОД, облачных платформах, системах параллельного хранения данных, а также инфраструктуре для искусственного интеллекта и машинного обучения. Среди других возможных задач — научные и инженерные расчеты, климатическое моделирование, рендеринг и финансовая аналитика.

Новую систему представят на форуме «Микроэлектроника», который проходит в Сириусе с 27 сентября по 3 октября 2026 года. В дальнейшем ВНИИЭФ планирует расширять ее функциональность и адаптировать архитектуру под новые задачи высокопроизводительных вычислений.