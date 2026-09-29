Эксперимент в 34 регионах сроком на три года: в России утверждены правила для роверов

Там есть требования к роботам-доставщикам и правила их передвижения

Правительство РФ утвердило экспериментальный правовой режим для использования роботов-доставщиков. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов. В постановлении говорится о введении экспериментального правового режима для роверов сроком на три года.

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Режим охватит треть регионов России: он будет действовать в 34 регионах и на федеральной территории «Сириус». В числе регионов — Башкирия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Краснодарский, Красноярский, Пермский и Приморский края, Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ. Также роверы можно будет использовать во Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Тюменской, Челябинской и Ярославской областях.

В постановлении описаны требования к роботам-доставщикам и правила их передвижения. Так, роверы не должны весить более 120 килограммов и разгоняться быстрее 25 км/ч. Максимальную скорость они смогут развивать на велодорожках и обочинах, на тротуарах и пешеходных зонах скорость не должна превышать 10 км/ч, а при пересечении проезжей части — 6 км/ч.

Ширина робота не может превышать 80 см, а длина — 120 см. Робот-доставщик должен быть оснащён видеорегистратором, идентификационным номером, устройством головного освещения белого цвета и устройством подачи сигнала. Кроме того, все роверы должны быть застрахованы.