192 ГБ унифицированной памяти, из которых 160 ГБ можно выделить под видеопамять, Ryzen AI Max+ Pro 495 и цена $6500. Представлен мини-ПК Acemagic F9A

Компактный ПК рассчитан на локальный запуск крупных ИИ-моделей и профессиональные задачи

Компания Acemagic представила мини-рабочую станцию F9A, которую называет первой в мире моделью такого типа с процессором Ryzen AI Max+ Pro 495. Компьютер получил 192 ГБ унифицированной памяти LPDDR5X-8533 и SSD на 2 ТБ, а его цена составляет $6500.

Корпус из алюминиевого сплава оснащен вентиляционными отверстиями по бокам. При размерах 158,5 × 158,5 × 81,5 мм устройство весит 1,4 кг. Рабочая станция ориентирована на разработчиков ИИ и профессиональных создателей контента.

Из 192 ГБ оперативной памяти до 160 ГБ может выделяться под видеопамять, что позволяет запускать крупные языковые модели непосредственно на устройстве. Для накопителей предусмотрены два слота M.2 2280 с интерфейсом NVMe PCIe 4.0 ×4, поддерживающие суммарное расширение хранилища до 8 ТБ.

Набор интерфейсов включает USB4, DisplayPort, OCuLink, HDMI, USB-A и сетевой порт 2,5 Гбит/с. Также предусмотрены беспроводные модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.