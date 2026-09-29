Новые светильники Xiaomi Mijia Downlight 3 Pro, которые распознают человека, поступили в продажу в Китае

Компания Xiaomi начала продажи серии Mijia Downlight 3 Pro в Китае по цене от 19 долларов.

Светильники получили цельный корпус, рассчитанный на установку вровень с потолком, и светодиоды полного спектра с индексом цветопередачи Ra97. Конструкция прошла проверку фотобиологической безопасности и не имеет видимого мерцания.

Версия мощностью 12 Вт обеспечивает световой поток до 660 лм — на 65% больше, чем у предыдущего поколения. Поддерживается плавная регулировка яркости и цветовой температуры в диапазоне 2700–5700K, а функция плавного включения и выключения снижает резкое воздействие света на глаза. Глубокая 45-миллиметровая световая чаша с антибликовым покрытием скрывает источник света, а угол рассеивания достигает 80°.

За охлаждение отвечает алюминиевый радиатор с ребрами увеличенной площади. Для подключения используется Xiaomi Mesh 2.0 с поддержкой группового управления, быстрой настройки и OTA-обновлений. Также доступны ночной режим, голосовое управление и интеграция с другими устройствами через Xiaomi Surge Smart Connect.

Отдельная версия оснащается 24-ГГц радарным датчиком присутствия: свет автоматически включается при входе человека и выключается после его ухода. При групповом подключении все светильники реагируют одновременно, что особенно удобно для прихожих, коридоров и гардеробных.