Уменьшенный Amazon Fire TV Stick 4K 2026 года с новым пультом показали до анонса

Устройство станет компактнее, а кнопка Home на обновленном пульте получит подсветку

Компания Amazon готовит новую версию Fire TV Stick 4K, рекламные изображения которой появились в сети.

В отличие от предыдущей модели, новинка получит более компактный рубленый корпус вместо округлых форм. ТВ-стик по-прежнему будет подключаться непосредственно к HDMI-порту телевизора, при этом его размеры немного уменьшатся.

Изменения затронут и комплектный пульт дистанционного управления. Его дугообразную конструкцию заменят плоской, а кнопка голосового управления Alexa переместится в верхний правый угол. Центральная кнопка Home получит анимацию и подсветку, которая будет отображать состояние выполняемого действия или задачи.

Пульт сохранит отдельные клавиши для Prime Video, Netflix, YouTube и Disney+, но дополнительно получит кнопки «Избранное», «Настройки» и быстрого переключения каналов.

Официальная дата выхода и характеристики Fire TV Stick 4K 2026 года пока не раскрыты.