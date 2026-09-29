Простите, это точно смартфон? Huawei Mate 90 получит огромный съемный фотомодуль с 10-кратным оптическим зумом

Huawei показала фирменный внешний фотомодуль Ruiying Z10, который превращает смартфон в систему с непрерывным оптическим зумом.

Компания Huawei опубликовала тизер серии Mate 90, посвященный необычному аксессуару для камеры. В ролике показан массивный телеобъектив Ruiying Z10, устанавливаемый непосредственно на блок камер смартфона.

Ruiying Z10 представляет собой не обычную насадку, увеличивающую изображение со встроенной камеры смартфона, а самостоятельный фотомодуль с собственным 1-дюймовым CMOS-сенсором. Аксессуар приобретается отдельно в составе фотокомплекта и использует масштабирование для съемки на больших фокусных расстояниях.

Источник изображения: huaweicentral // Huawei

Модуль получил физическое фокусное расстояние 9,1–91 мм, эквивалентное 24–240 мм для полнокадровой камеры. Это обеспечивает непрерывный оптический зум от 1× до 10×. Диафрагма варьируется от f/2.0 до f/4.5, что позволяет расширить возможности Mate 90 при съемке на средних и больших дистанциях.

Судя по тизеру, Ruiying Z10 рассчитан прежде всего на Mate 90 Pro Max Collector’s Edition и Mate 90 RS Ultimate Design. Совместимость с другими моделями серии пока не подтверждена.

Презентация серии Mate 90 состоится 1 октября, продажи стартуют сразу после презентации.