Он выдерживает прокол, нагрев до 135 °C и сжатие нагрузкой до 1,5 т, его можно брать в самолёт. Xiaomi выпустила аккумулятор 10 000 мА•ч с магнитным кабелем

Новый внешний аккумулятор получил встроенный USB-C, беспроводную зарядку 20 Вт и сертификацию по китайскому национальному стандарту 2026 года.

Компания Xiaomi начала продажи нового внешнего аккумулятора емкостью 10 000 мА•ч с магнитным кабелем по цене от 249 юаней.

Аккумулятор состоит из двух элементов по 5000 мА•ч и комплектуется встроенным кабелем USB-C, поэтому отдельный провод для зарядки устройств не требуется.

Проводной выход обеспечивает мощность до 45 Вт. По данным Xiaomi, аккумулятор способен зарядить iPhone 17 Pro примерно до 61% за 30 минут. Также поддерживается беспроводная зарядка Xiaomi Surge мощностью 20 Вт. Одновременно можно заряжать до трех устройств, используя встроенный кабель, порт USB-C и беспроводную площадку.

Отдельное внимание уделено безопасности. Power Bank прошел сертификацию по новому национальному стандарту Китая 2026 года, включая испытания с проникновением иглы диаметром 4 мм, нагревом до 135 °C в течение 60 минут и сжатием усилием около 1,5 т. Устройство также поддерживает входную мощность до 30 Вт через оба USB-C и протоколы PD2.0, PD3.0, PPS, QC2.0, QC3.0 и BC1.2.

Источник изображения: mydrivers // Xiaomi

Кроме того, реализовано интеллектуальное управление аккумулятором. При подключении к компьютеру по кабелю пользователь может просматривать состояние отдельных батарей, процесс зарядки и историю нештатных ситуаций.