ASML: запрет доступа Китая к оборудованию для производства микросхем усилит Huawei

Глава ASML Кристоф Фуке заявил, что ограничения на поставки Китаю оборудования для производства полупроводников могут иметь обратный эффект. Как пишет Financial Times, вместо зависимости от зарубежных поставщиков такие меры способны стимулировать китайские компании, включая Huawei, активнее развивать собственные технологии.

Фуке отметил, что EUV-сканер представляет собой сложную систему более чем из 100 000 компонентов, которую создают около 200 ключевых поставщиков и примерно 2000 компаний. В цепочке участвуют, в частности, Zeiss, выпускающая оптику, Trumpf, производящая лазеры, и VDL, поставляющая высокоточные компоненты. По этой причине создание полноценной альтернативы существующим установкам остается крайне сложной задачей.

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При этом Китай уже адаптирует производственные процессы к ограничениям. Huawei и местные фабрики не имеют доступа к EUV-оборудованию, а поставки даже более старых DUV-систем становятся сложнее. Китайские производители компенсируют ограничения дополнительными операциями литографии, изменениями оборудования и оптимизацией технологических процессов. С использованием доступных DUV-установок китайские фабрики продолжают выпускать чипы класса 7 нм.

Теперь американские власти дополнительно рассматривают ограничения на оставшиеся поставки ASML в Китай. На этом фоне ключевым вопросом становится не только возможность Китая воспроизвести существующее оборудование, но и то, насколько экспортные ограничения ускорят создание собственной производственной инфраструктуры.