Huawei меняет правила: флагманскую серию Mate 90 представят и выпустят в тот же день — 1 октября

В линейку войдут Mate 90, Mate 90 Pro, Mate 90 Pro Max и Mate 90 RS Ultimate Design

Компания Huawei представит серию Mate 90 1 октября в 10:00 по пекинскому времени, а уже в 12:08 того же дня начнутся продажи смартфонов.

Таким образом, Mate 90 станет первым флагманом Huawei, который поступит в открытую продажу непосредственно в день презентации. Ранее между анонсом и стартом продаж обычно проходила примерно неделя.

Ожидается, что в линейку войдут Mate 90, Mate 90 Pro, Mate 90 Pro Max и Mate 90 RS Ultimate Design, а также, возможно, специальная Collector’s Edition.

Смартфоны получат новые фирменные однокристальные системы Kirin: Kirin 9030 для базовой версии, Kirin 9035 для Mate 90 Pro и Kirin 9050 Pro для Mate 90 Pro Max и RS Ultimate Design.

В конструкции камер Huawei сохранит круглый блок на задней панели, а основная камера получит новый 1-дюймовый сенсор. Также ожидается возвращение двухцветного оформления корпуса с текстурированной поверхностью.