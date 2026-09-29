Фотограф годами гонялся за этими кадрами: запуск Starship и волны от двигателей Raptor впервые засняли на фоне Солнца
Уникальная съемка позволила оценить характер выхлопа двигателей Raptor
Фотограф Макс Эванс запечатлел исторический запуск Starship на фоне Солнца утром во время 14-го испытательного полета. По его словам, до этого момента подобный кадр с самой большой и мощной ракетой в мире получить не удавалось.
Автор отмечает, что годами хотел увидеть, как выглядит метановый выхлоп Starship в силуэте на фоне Солнца. Еще одним интересовавшим его вопросом было воздействие акустических волн от 33 двигателей Raptor.
До последней миссии это никогда не удавалось запечатлеть. Я годами мечтал об этом снимке, главным образом по двум причинам: как выглядит выхлоп метана на фоне Солнца и насколько сильны акустические энергетические волны от 33 двигателей Raptor на ускорителе Super Heavy? Что ж... теперь у нас есть ответ
Компания SpaceX признала, что Starship взорвался после приводнения в Тихом океане, однако этот эпизод не является признаком проблемы или неудачного полета. Корабль не предназначен для посадки в холодную океанскую воду, поэтому разрушение аппарата после приводнения было ожидаемым сценарием.
Ранее компания опубликовала зрелищные фото запуска, а также вывода спутников на орбиту.
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