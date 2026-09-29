Фотограф годами гонялся за этими кадрами: запуск Starship и волны от двигателей Raptor впервые засняли на фоне Солнца

Фотограф Макс Эванс запечатлел исторический запуск Starship на фоне Солнца утром во время 14-го испытательного полета. По его словам, до этого момента подобный кадр с самой большой и мощной ракетой в мире получить не удавалось.

Автор отмечает, что годами хотел увидеть, как выглядит метановый выхлоп Starship в силуэте на фоне Солнца. Еще одним интересовавшим его вопросом было воздействие акустических волн от 33 двигателей Raptor.

До последней миссии это никогда не удавалось запечатлеть. Я годами мечтал об этом снимке, главным образом по двум причинам: как выглядит выхлоп метана на фоне Солнца и насколько сильны акустические энергетические волны от 33 двигателей Raptor на ускорителе Super Heavy? Что ж... теперь у нас есть ответ



Компания SpaceX признала, что Starship взорвался после приводнения в Тихом океане, однако этот эпизод не является признаком проблемы или неудачного полета. Корабль не предназначен для посадки в холодную океанскую воду, поэтому разрушение аппарата после приводнения было ожидаемым сценарием.

Ранее компания опубликовала зрелищные фото запуска, а также вывода спутников на орбиту.