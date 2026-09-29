Уникальная ракета с идеальным послужным списком: SpaceX показала Falcon Heavy с 27 двигателями Merlin крупным планом

Компания SpaceX показала кадры с ракетой Falcon Heavy внутри ангара на историческом стартовом комплексе LC-39A в Космическом центре Кеннеди.

На видео и двух фотографиях запечатлены 27 двигателей Merlin, установленных на трех ускорителях тяжелой ракеты.

Кадры позволяют оценить масштаб сборки одной из самых мощных действующих ракет, состоящей из трех объединенных ступеней Falcon 9.

Стоит добавить, что у ракеты Falcon Heavy безупречный список полетов. С момента своего дебюта в 2018 году и по состоянию на сентябрь 2026 года сверхтяжелая ракета-носитель компании SpaceX выполнила 13 орбитальных миссий, и все они завершились 100% успехом. Ни один запуск не привел к потере полезной нагрузки или аварии во время вывода на орбиту

Последним запуском Falcon Heavy на текущий момент является вывод на орбиту новейшего космического телескопа NASA Nancy Grace Roman Space Telescope, который успешно состоялся 30 августа 2026 года.

Следующий запуск ракеты Falcon Heavy с секретной миссией NROL-97 запланирован на 2 октября 2026 года.