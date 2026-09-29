Некоторые владельцы iPhone 18 Pro остались с багами: iOS 27.0.1 не исправила проблему с экраном

Несмотря на новый патч Apple, на экране некоторых iPhone продолжают появляться визуальные сбои

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Инсайдер Tarun Vats опубликовал видео, в котором нам демонстрируют артефакты на домашнем экране iPhone 18 Pro под управлением iOS 27.0.1. Автор задается вопросом, почему Apple так и не устранила эту проблему.

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Источник изображения: tarunvats33

Напомним, выпущенная 28 сентября iOS 27.0.1 исправляет самопроизвольные перезагрузки iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max при сбоях Face ID, цветовые артефакты на фотографиях с 2-кратным увеличением, а также зависание сенсорного экрана при одновременном открытии Центра уведомлений и Пункта управления.

При этом сообщения о других визуальных сбоях продолжают появляться уже после установки обновления. Пока неясно, связаны ли замеченные артефакты с прошивкой или же это потенциальная аппаратная проблема.

Видео tarunvats33
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