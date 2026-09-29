Перед анонсом Huawei Mate 90 показали на качественных официальных изображениях

Потенциальный хит готов к выходу

Мобильные телефоныHuawei

Непосредственно перед анонсом смартфонов семейства Huawei Mate 90 появились качественные официальные изображения новинки.

Huawei Mate 90, по оценке аналитика Ice Universe, в течение следующего года может стать второй по продажам флагманской линейкой в Китае после iPhone 18 Pro. 

Фото 1
Источник изображения: UniverseIce

Серия Mate 90 получит крупный круглый блок основной камеры XMAGE. Судя по представленным изображениям, смартфоны будут выпускаться в том числе в розовом и зеленом цветах с текстурированной задней панелью. 

Фото 1
Источник изображения: UniverseIce

Аппаратная часть Huawei Mate 90 будет включать продвинутую систему камер и фирменные однокристальные системы Kirin собственной разработки Huawei. Официальные характеристики и цены серии пока не раскрыты.

Напомним, Huawei Mate 80 быстро стал бестселлером, в течение первых нескольких месяцев с момента запуска ежемесячно продавалось более миллиона таких смартфонов.

Apple выпустила срочное обновление iOS 27.0.1: исправлена критическая ошибка Face ID в iPhone 18 ProНекоторые владельцы iPhone 18 Pro остались с багами: iOS 27.0.1 не исправила проблему с экраном

Комментарии

правилами