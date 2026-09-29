Перед анонсом Huawei Mate 90 показали на качественных официальных изображениях

Непосредственно перед анонсом смартфонов семейства Huawei Mate 90 появились качественные официальные изображения новинки.

Huawei Mate 90, по оценке аналитика Ice Universe, в течение следующего года может стать второй по продажам флагманской линейкой в Китае после iPhone 18 Pro.

Серия Mate 90 получит крупный круглый блок основной камеры XMAGE. Судя по представленным изображениям, смартфоны будут выпускаться в том числе в розовом и зеленом цветах с текстурированной задней панелью.

Аппаратная часть Huawei Mate 90 будет включать продвинутую систему камер и фирменные однокристальные системы Kirin собственной разработки Huawei. Официальные характеристики и цены серии пока не раскрыты.

Напомним, Huawei Mate 80 быстро стал бестселлером, в течение первых нескольких месяцев с момента запуска ежемесячно продавалось более миллиона таких смартфонов.