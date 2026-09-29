Apple выпустила срочное обновление iOS 27.0.1: исправлена критическая ошибка Face ID в iPhone 18 Pro

Первое обновление iOS 27 устраняет самопроизвольные перезагрузки смартфонов при сбое распознавания лица, а также несколько других проблем.

Компания Apple выпустила iOS 27.0.1 — первое обновление после выхода iOS 27 двумя неделями ранее.

Основное исправление касается iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max: теперь устройства не должны неожиданно перезагружаться при сбое авторизации через Face ID. Ранее пользователи также сталкивались с сообщением о недоступности Face ID и проблемами с настройкой функции.

Кроме того, прошивка устраняет появление цветового артефакта на фотографиях с 2-кратным увеличением при определенных условиях освещения и диафрагме f/1.48. Проблема наблюдалась на ограниченном числе iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Еще одно исправление касается Центра уведомлений и Пункта управления. Их одновременное открытие в некоторых случаях могло приводить к тому, что сенсорный экран переставал реагировать на касания. Обновление iOS 27.0.1 доступно через «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».

Одновременно Apple выпустила iPadOS 27.0.1 и visionOS 27.0.1, а для устройств, которые не перешли на iOS 27 и iPadOS 27, подготовлены обновления iOS 26.7.1 и iPadOS 26.7.1.

Ранее сообщалось, что некоторые iPhone 18 Pro при неудачном распознавании лица могут внезапно зависнуть, после чего устройство автоматически перезагружается.