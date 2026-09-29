Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra в Европе получат финальную прошивку One UI 9 уже сегодня, 29 сентября

Samsung запланировала финальный выпуск One UI 9 для Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra в Европе и Канаде уже сегодня, 29 сентября.

По данным инсайдера Tarun Vats, обновление будет распространяться с прошивками S948BXXU4BZI6, S948BOXM4BZI6 и S948BXXU4BZI9.

One UI 9 построена на базе операционной системы Android 17 и получила обновления интерфейса, системных функций и производительности. Samsung также переработала ряд элементов оболочки и улучшила взаимодействие с фирменными приложениями и функциями Galaxy. Вместе с новой версией системы устройства получают актуальные исправления безопасности.

Распространение финальной One UI 9 начнется с европейских Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra. После этого прошивка должна появиться в других регионах, однако конкретные сроки их обновления пока не раскрыты.