Samsung Galaxy S27 Ultra лишится 3-кратного зума: Samsung оставит только 1× и 5×

Samsung, по данным Ice Universe, окончательно отказалась от 3-кратного телеобъектива в Galaxy S27 Ultra.

Таким образом, основная камера смартфона с увеличением 1× будет сменяться сразу 5-кратным телеобъективом, без отдельного режима с 3× оптическим зумом.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Основная камера Galaxy S27 Ultra получит сенсор ISOCELL HP6 — специальную версию HPC, адаптированную для флагмана Samsung. При этом 5-кратный телеобъектив изменений не претерпит: в нем сохранится прежний сенсор и светосила f/2.9.

Ранее сообщалось, что камера Galaxy S27 Ultra предложит более теплую цветопередачу. Если фотографии Galaxy S26 Ultra отличаются относительно холодным оттенком, то у нового смартфона цветовая температура заметно смещена в сторону теплых тонов. Разница особенно хорошо видна при съемке одной сцены двумя аппаратами.