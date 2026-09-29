Большой экран 1,92 дюйма, круглосуточный мониторинг давления, ЭКГ, Bluetooth 6.0 и NFC и до 6 дней автономности. Умные часы Huawei Watch D3 поступили в продажу в Китае

В Китае они стоят 380 долларов против 510 долларов в Европе

Компания Huawei выпустила в продажу смарт-часы WATCH D3 с системой динамического мониторинга артериального давления. Цена модели начинается с 2988 юаней, а с учетом государственной субсидии — с 2539,8 юаня или 380 долларов. В Европе цена стартует от 449 евро или 510 долларов.

Часы поддерживают круглосуточные измерения давления с автоматической накачкой ночью, при умеренных нарушениях для отслеживания динамики показателей требуется семь измерений в сутки. Предусмотрен и контроль давления до и после тренировок.

Источник изображения: ithome // Huawei

Корпус толщиной 11,3 мм весит около 40 г — это на 9% меньше массы предыдущего поколения. Устройство оснащено 1,92-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 408×480 пикселей с пиковой яркостью 3000 нит и аккумулятором емкостью 540 мА•ч. Конструкция с более узкой подушкой безопасности позволила также снизить массу ремешка на 7,5 г.

Huawei WATCH D3 поддерживают запись ЭКГ: 30-секундного контакта пальца с боковым электродом достаточно для анализа риска фибрилляции предсердий и преждевременных сокращений. Также реализованы обнаружение апноэ во сне и непрерывный сбор данных о жизненно важных показателях. Система может учитывать изменения температуры и высоты и выдавать соответствующие уведомления.

Кроме того, часы получили функцию экспресс-проверки здоровья одним нажатием и набор специализированных исследований. Среди них — оценка риска повышенного уровня мочевой кислоты и сахара в крови, скрининг атеросклероза и определение сосудистого возраста по скорости пульсовой волны.

Также доступны более 100 спортивных режимов, Bluetooth-звонки, фонарик, календарь, диктофон и функция автомобильного ключа.