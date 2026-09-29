Брат Zeekr X моментально стал хитом: Lynk & Co 02 собрал почти 15 000 заказов за первый час продаж

Компания Lynk & Co начала продажи нового электрического кроссовера 02, который является близким родственником и соплатформенником модели Zeekr X.

Новинка за первый час получила 14 663 твердых заказа. Покупатели сразу выбирали конкретную комплектацию автомобиля. Цены стартуют с 123 800 юаней, а с учетом временной скидки — со 118 800 юаней. Поставки первых машин ожидаются в октябре.

Источник изображения: carnewschina // Baiche Quanshuo Sandao

Lynk & Co 02 получил обновленные бамперы, полускрытые дверные ручки и 192-линейный лидар на крыше. Габариты автомобиля составляют 4495×1845×1573 мм при колесной базе 2755 мм. Спереди предусмотрен багажник объемом 125 л с розеткой и допустимой нагрузкой до 25 кг. Топовая версия Flying дополнительно оснащается спортивным пакетом с карбоновым спойлером, передним сплиттером, задним диффузором и боковыми юбками.

В салоне установлены центральный дисплей диагональю 15,4 дюйма и 10,2-дюймовая цифровая приборная панель. Для старшей версии доступны беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, отделка из алькантары, 23 динамика, встроенный холодильник на 6,8 л и динамическая подсветка. Электромобиль также поддерживает функцию Navigate On Autopilot для городских дорог и автомагистралей.

Источник изображения: carnewschina // Lynk & Co

Силовая установка 16-в-1 включает электромотор TZ184QY301 мощностью 245 кВт (329 л.с.) и крутящим моментом 320 Н·м. Покупателям доступны батареи LFP на 61,52 и 70 кВт·ч, обеспечивающие запас хода 545–630 км по CLTC или 447–517 км по WLTP. Зарядка с 10% до 80% занимает 12 минут, разгон до 100 км/ч — 6,4 секунды, максимальная скорость достигает 201 км/ч.