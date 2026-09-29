Samsung Galaxy S27 Ultra получит новую камеру: более теплые цвета, меньше бликов и чище ночные фото

Galaxy S27 Ultra, согласно эксклюзивным данным от Ice Universe, получил более теплую цветопередачу. Если фотографии Galaxy S26 Ultra отличаются относительно холодным оттенком, то у нового смартфона цветовая температура заметно смещена в сторону теплых тонов. Разница особенно хорошо видна при съемке одной сцены двумя аппаратами.

Еще одним существенным улучшением стал контроль мелких ярких источников света. На Galaxy S26 Ultra такие объекты иногда получаются чрезмерно яркими с потерей контуров и деталей.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Galaxy S27 Ultra лучше подавляет подобные блики: например, источник света вместо пересвеченного желтого оттенка может выглядеть более глубоким оранжевым с четкими границами. Улучшение будет заметно как на основной камере, так и на 5-кратном телеобъективе.

Кроме того, камера Galaxy S27 Ultra станет лучше работать с темными участками кадра. Мелкий шум, особенно заметный на снимках Galaxy S26 Ultra, уменьшится, благодаря чему фотографии будут чище и плавнее. Наиболее заметна разница при ночной съемке.