Honor представила проектор Life AI Projector Ultra с HDR10, HDR Vivid и яркостью 1700 CVIA люмен

Компания Honor представила в Китае проектор Life AI Projector Ultra стоимостью 2599 юаней. Устройство оснащено полностью герметичным оптическим модулем Optical Engine 2.0 с системой охлаждения и заявленной яркостью 1700 CVIA люмен. Производитель также использует пятилинзовую оптическую систему и двойную стеклянную теплоизоляцию.

Источник изображения: gizmochina // Honor

Проектор формирует изображение с нативным разрешением 1920 × 1080 пикселей и контрастностью 3000:1, умеет декодировать 4K-контент и поддерживает HDR10 и HDR Vivid. Обработка выполняется системой Honghu Image Engine с ИИ-алгоритмами, дополненной технологией MEMC для снижения рывков и шлейфов в динамических сценах.

За работу устройства отвечает 8-ядерная платформа V670 с 2 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Предусмотрены Wi-Fi 6, HDMI, GPMI, RJ45, два USB и 3,5-миллиметровый аудиоразъем. Акустическая система мощностью 24 Вт размещена в корпусе с акустической камерой объемом 400 см³ и настроена совместно с Vifa.

Источник изображения: gizmochina // Honor

Honor также реализовала автоматическую фокусировку, коррекцию трапецеидальных искажений, распознавание препятствий и выравнивание изображения относительно экрана. Проектор способен автоматически перенастраивать картинку при перемещении корпуса, а управление поддерживает ИИ-пульт с сенсорной панелью и жестами.