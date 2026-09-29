Графеновый нагреватель, аккумулятор ёмкостью 3150 мА•ч, четыре головки. Xiaomi представила массажер Mijia Smart Waist and Back Massager
Новинка получила гибкую двухрядную направляющую длиной 450 мм
Компания Xiaomi представила в Китае массажер Mijia Smart Waist and Back Massager. Устройство выйдет на краудфандинг Xiaomi Youpin 12 октября по цене 509 юаней.
Новинка получила гибкую двухрядную направляющую длиной 450 мм, по которой массажные головки перемещаются вдоль позвоночника от лопаток до пояснично-крестцовой области.
Массажер оснащен четырьмя головками — двумя большими и двумя малыми. Они перемещаются по волнообразной траектории и имитируют точечное воздействие. Предусмотрено семь готовых режимов, а через приложение Mi Home можно создать еще три пользовательских. Отдельно доступен зональный массаж с ограниченной областью перемещения головок.
Для прогрева используется встроенный графеновый нагревательный элемент площадью 10 000 мм². Нагрев можно включать независимо от массажа или одновременно с ним. Управлять устройством можно через приложение либо физической кнопкой на корпусе.
Массажер весит 2,2 кг, его толщина не превышает 75 мм, а конструкция повторяет изгиб поясницы и позволяет использовать устройство как опору для спины. В режиме ожидания головки убираются внутрь корпуса.
Также предусмотрена возможность массажа икроножных мышц. Емкость аккумулятора составляет 3150 мА•ч.
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