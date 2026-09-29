Первую стирально-сушильную машину Xiaomi с тепловым насосом показали на официальных фото

Компания Xiaomi запустила краудфандинговую кампанию по сбору средств на ранее анонсированную первую стирально-сушильную машину бренда с тепловым насосом — Mijia Washing Machine with Delicate Wash Pro Supreme Edition Heat Pump Washer-Dryer 13kg. Новинка уже доступна на Xiaomi Youpin за 6499 юаней.

Главной особенностью стал тепловой насос с двумя вентиляторами. Xiaomi заявляет снижение энергопотребления при сушке на 73% по сравнению с конденсационными моделями и ускорение процесса на 49%. Конструкция теплового насоса, по данным компании, также повышает эффективность теплообмена на 59%.

В верхней передней части расположена сенсорная панель управления Источник изображения: xiaomiyoupin

Машина рассчитана на загрузку до 13 кг белья при стирке и до 9 кг при сушке. Пользователю доступны 35 программ стирки и сушки и 11 режимов ухода за одеждой. Фильтр двойной конструкции задерживает ворс и загрязнения, а технология Super Electrolysis, как утверждает Xiaomi, обеспечивает удаление 20 видов стойких пятен и 99% стерилизации при обработке холодной водой.

Устройство поддерживает алгоритмы Xiaomi и большие языковые модели для автоматического подбора режима по типу ткани, цвету и загрязнениям.

Управлять машиной можно через приложение Xiaomi Home и фирменные колонки, а также удаленно контролировать процесс стирки.